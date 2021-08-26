Певица и актриса Дженнифер Лопес прогулялась на романтичном свидании с Аффлеком на улице

Роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека вызвал бурную реакцию в сети. Знаменитость успела появиться с мужчиной на многих свиданиях, показать довольно смелые образы и даже устроила рекламную фотосессию для известного дома одежды.

Теперь пара на каждый выход в свет подбирает максимально приметные наряды и схожие по стилю. Не так давно пара устроила небольшую прогулку перед походом в ресторан и показала парные образы в черно-серых тонах. Причем вышли Аффлек с Лопес к камерам держась за руки.

Лопес же в непривычно скромном образе с длинной юбкой и черной безрукавкой с дизайнерской сумочкой выглядела весьма стильно.

«Они такие красивые👏; Всегда берите друг друга за руки !!! Я люблю это! 😍; Мне нравится эта фотография, они так хорошо выглядят, Бен и Джен❤; ребята выглядят так хорошо; страсть во всей красе❤️; Почему они всегда выглядят так, будто собираются в суд? 🙄🤔😂❤️; Он держит ее за руку, как такая красивая Дженни может быть❤» - отвечают в сети

Ранее Лопес предстала в невероятно стильном виде. Она надела летнее платье голубого цвета, поверх которого набросила шубку.

Образ дополнили меховые босоножки и сумка. Актриса распласталась на ступеньках, выставив вперед свои загорелые ножки. Стройные подкачанные ноги звезды привлекли особое внимание поклонников. Они оставили массу приятных слов в комментариях.

Напомним, что Дженнифер Лопес засветила достоинство фигуры в чересчур коротком платье: "Это незаконно".

Еще Politeka писала, что Дженнифер Лопес без морщин на лице впечатлила поклонников: "Ох...".

Также Politeka сообщала, что Лопес в пикантном образе поставила мужчину на колени: кадр из гримерки.

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