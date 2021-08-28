По случаю 30-й годовщины Независимости Украины на НСК "Олимпийский" выступила группа "Скрябин"

Как пишет Politeka.net, 24 августа на концерте к 30-й годовщине Независимости Украины выступило очень много современных популярных артистов. Впрочем, самым знаковым стало появление на НСК "Олимпийский" группы "Скрябин", фронтмен которой Андрей Кузьменко погиб в страшной автокатастрофе 2 февраля 2015 года.

Кузьму воссоздали с помощью сверхсовременных технологий и он "исполнил" свою легендарную песню "Люди як кораблі".

Позже организатор концерта Катя Царик рассказала, как им удалось создать выступление группы Кузьмы. По словам Царик, им не хотелось выстраивать выступление группы с помощью архивных записей или старых фото, поэтому пришлось искать альтернативу. Система, которая воспроизводила образ с помощью нейронной сетки, очень сложная, поэтому женщина волновалась, чтобы все прошло хорошо.

Царик рассказывает, что голограмму Кузьмы создала студия Postmodern. Всем выступлением группы "Скрябин" руководил Евгений Санников.

"Я попросила его воссоздать образ Кузьмы, который будет петь. Для этого нам нужно было найти актера, очень похожего на Кузьму, который сможет правильно передать его мимику. Это очень важно, так как нейронная сеть формирует лицо, а мимикой управляет актер. Эту роль исполнил молодой актер Иван Блиндар, который сыграл Кузьму в фильме "Я, Победа и Берлин", снятом по одноименной повести самого Андрея Кузьменко", - рассказала Царик.

Напомним, что недавно мама Кузьмы Ольга Кузьменко дала откровенное интервью, в котором заявила, что семья сына не получает причитающихся выплат за авторские права на песни. Из-за этого женщина вместе с вдовой певца Светланой Бабийчук обратились в полицию. Тогда бывшие "коллеги" Кузьменко подали 38 жалоб на You Tube канал, певец создал еще при жизни. К счастью, мама и жена Кузьмы вовремя обратились к юристам и наследство легенды удалось сохранить.



Сейчас Ольга Кузьменко и Светлана Бабийчук ждут пока дело о выплатах начнут розлидуваты. По словам женщины, за свою они намерены бороться.

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