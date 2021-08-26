Ірина Білик зворушила українців своїм незвичайним подарунком до Дня Незалежності

Співачка взяла участь у святковому концерті "Квартал 95", присвяченому 30-річчю Незалежності. У цей важливий для країни день неможливо не згадати тих, хто творив історію, але вже пішов назавжди.

Білик вийшла на сцену в чорному міні-вбранні і виконала улюблений українцями хіт Кузьми Скрябіна "Старі фотографії". На великому екрані за її спиною разом з нею підспівував і віртуальний Кузьма.

Також на екрані показали архівні знімки видатних українців - ведучого Ігоря Пелиха, хореографа Григорія Чапкіса, актриси "Дизель Шоу" Марини Поплавської, футболіста Андрія Гусіна та тренера Валерія Лобановського, космонавта Леоніда Каденюка, композитора Миколи Мозгового та багатьох інших.

Ірина поділилася фрагментом виступу в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Користувачі не соромилися проявляти емоції в коментарях:

"Браво! До сліз... 😢"

"Браво! 👏 👏 👏 Це також улюблена пісня Кузьми. Це така музика і слова, які житимуть ще багато поколінь ❤️"

"Як шкода... тепер ми будемо старше, а він так і залишиться молодим і красивим.😢 спасибі, що був"

"Спасибі велике. Завжди плачу коли слухаю цю пісню 😢"

"Шикарно! Коли пісня викликає такі сильні емоції, значить ви в правильному напрямку. Всіх Благ вам Ірочка. Аж до мурашок"

"Браво, емоції 😢"

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