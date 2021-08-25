До Дня Незалежності України на НСК "Олімпійський" виступив гурт "Скрябін"

Як пише Politeka.net, на святковому концерті з нагоди Дня Незалежності України, який відбувся 24 серпня на стадіоні НСК "Олімпійський", виступило багато сучасних популярних артистів. Утім найбільшою подією став виступ гурту "Скрябін" із легендарною піснею "Люди як кораблі".

Нагадаємо, що фронтмен гурту Андрій Кузьменко, більше відомий як Кузьма, загинув 2 лютого 2015 року в автокатастрофі на Дніпропетровщині. Однак на НСК "Олімпійський" завдяки нейромережі музиканти "оживили" Кузьму Скрябіна, чим неабияк здивували шанувальників.

"В усіх амплуа співака, поета, композитора, лідера думок нам Кузьми дуже не вистачає. Тож за допомогою нейротехнологій повертаємо його", - кажуть організатори концерту.

"Скрябін з Україною в серці у наших серцях завжди!", " я плакала, коли його показали", "Одна з наших великих втрат", "Такого світлої людини не вберегли. ((((Українці, будьте уважні один до одного! Це перше і основне, що потрібно зробити, щоб Україна встала з колін: потрібні зміни в самому суспільстві! Поодинці воїни світла, яким був Кузьма, не в силах витягнути країну з того болота , в якому вона знаходиться. Тільки всі разом !!!", - пишуть шанувальники в мережі You Tube.

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