Мама легендарного виконавця Андрія Кузьменка Ольга, життя якого обірвалося у жахливій ДТП, дала відверте інтерв’ю

Мама покійного співака Андрія Кузьменка Ольга дала інтерв’ю сайту "Гордон", у якому розповіла про те, що сім’я Кузьменка насправді не отримує настільки величезних виплат за використання пісень, як про це говорять. За словами Ольги Михайлівни, це просто мізерні кошти – наприклад, у другому кварталі 2018 року роялті склали 65 гривень 30 копійок, а в третьому кварталі виплат і зовсім не було.

Окрім цього жінка розповіла, що компанія "МУН РЕКОРДС" хотіла заблокувати канал Кузьми на YouTube, який він створив ще при житті. Мама співака думає, що це зробили спеціально, щоб вони злякалися та забрали заяву з поліції, яку вони написали тому, що не отримують законних виплат за авторські права на пісні.

"Думаємо, це було зроблено як шантаж, щоб ми пішли на переговори і забрали заяву з поліції. "МУН РЕКОРДС" відправила 38 скарг на канал, який був створений Андрієм при житті. Така кількість скарг могла призвести до повного блокування каналу і знищення спадщини Андрія. Завдяки оперативній роботі юристів, які підготували звернення і направили його в YouTube, подали зустрічні повідомлення, нам вдалося зберегти канал", - розповіла Ольга Кузьменко.

До того ж, жінка розповідає, що коли справу почнуть розглядати в суді, вона не знає. Адже доступу до звітів про нарахування коштів за авторські права не дають навіть слідчим. Вони взагалі можуть зберігатися не в Україні, а в Росії чи Чехії. Ольга Михайлівна каже, що вони з дружиною Кузьми Світланою Бабійчук налаштовані на боротьбу.

"Нехай мене називають бабкою, яка нічого не розуміє. Це не так, я багато знаю. За своє ми будемо боротися. Нам чужого не треба - просто відкрийте звіти, заберіть собі своє, а нам віддайте наше", - каже мама Кузьми.

Нагадаємо, що легенда української музики - Кузьма Скрябін загинув 2 лютого 2015 року в жахливій атокатастрофі на Дніпропетровщині. Близько 7 ранку Кузьменко на аварійному відрізку дороги виїхав на зустрічну смугу та на повному ходу врізався у молоковоз. Від сильного зіткнення співак помер на місці, а його пасажирку вдалося врятувати.

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