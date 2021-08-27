Мама легендарного исполнителя Андрея Кузьменко Ольга, жизнь которого оборвалась в ужасном ДТП, дала откровенное интервью

Мама покойного певца Андрея Кузьменко Ольга дала интервью сайту "Гордон", в котором рассказала о том, что семья Кузьменко на самом деле не получает столь огромных выплат за использование песен, как об этом говорят. По словам Ольги Михайловны, это просто мизерные средства – например, во втором квартале 2018 года роялти составили 65 гривен 30 копеек, а в третьем квартале выплат и вовсе не было.

Кроме этого женщина рассказала, что компания "МУН РЕКОРДС" хотела заблокировать канал Кузьмы на YouTube, который он создал еще при жизни. Мама певца думает, что это сделали специально, чтобы они испугались и забрали заявление из полиции, которое они написали потому, что не получают законных выплат за авторские права на песни.

"Думаем, это было сделано как шантаж, чтобы мы пошли на переговоры и забрали заявление из полиции. "МУН РЕКОРДС" отправила 38 жалоб на канал, который был создан Андреем при жизни. Такое количество жалоб могло привести к полному блокированию канала и уничтожению наследия Андрея. Благодаря оперативной работе юристов, которые подготовили обращение и направили его в YouTube, подали встречные сообщения, нам удалось сохранить канал", - рассказала Ольга Кузьменко.

К тому же, женщина рассказывает, что когда дело начнут рассматривать в суде, она не знает. Ведь доступа к отчетам о начислении средств за авторские права не дают даже следователям. Они вообще могут храниться не в Украине, а в России или Чехии. Ольга Михайловна говорит, что они с женой Кузьмы Светланой Бабийчук настроены на борьбу.

"Пусть меня называют бабкой, которая ничего не понимает. Это не так, я много знаю. За свое мы будем бороться. Нам чужого не надо - просто откройте отчеты, заберите себе свое, а нам отдайте наше", - говорит мама Кузьмы.

Напомним, что легенда украинской музыки - Кузьма Скрябин погиб 2 февраля 2015 в ужасной атокатастрофи на Днепропетровщине. Около 7 утра Кузьменко на аварийном отрезке дороги выехал на встречную полосу и на полном ходу врезался в молоковоз. От сильного столкновения певец скончался на месте, а его пассажирка удалось спасти.

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