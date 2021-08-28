Муж российской певицы Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан)
Как пишет Politeka.net, кадрами супруг Королевой поделился на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз).
Тарзан похвастался, как поет, пританцовывая. Он выступал на каком-то мероприятии, нарядившись в белый костюм и шляпу.
Приэтом публика уже, похоже, была на веселе, и устроила подтанцовку.
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"Группа Карман", - подписал кадрв Сергей Глушко.
Судя по комментариям, кадры повеселили фолловеров артиста. В комментариях также предложили свои варианты названия для такого коллектива.
"Хохочу. Подтанцовка классная", "Подтанцовка супер", "Юмористы", "Тарзанчик класс", "Группа Кармэн", "Прикольно, мужик понравился который скакал", "Подтанцомка огонь", "Обожаю тебя, Глушко", "Молодцы", - пишут в комментариях.
Напомним, что Тарзан показал, на что вдохновила его Наташа Королева в платье с разрезами до бедра: «Встаю…».
Еще Politeka писала, что Тарзан в одних шортах показал, чем ежедневно покоряет Наташу Королеву: «Дедуля уже».
Также Politeka сообщала, что Тарзан выдал неожиданную деталь из своей биографии: "Почему это произошло...".