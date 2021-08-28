Киевлянка Лилия, которую все знают как любовницу экс-мужа Ани Лорак, показала, как проводит время в столице Турции - Анкаре

Как пишет Politeka.net, Мурат Налчаджиоглу, несмотря на слухи о примирении с Ани Лорак, сейчас отдыхает с 27-летней киевской визажисткой Лилией. Ведь красотка сейчас находится в Анкаре, столице Турции, где празднует свадьбу. Соответствующие кадры девушка опубликовала в сторис Инстаграм.

После этого девушка уже показала фото с Муратом. Парочка улыбалась, обнимаясь на селфи.

Также девушка опубликовала снимок отдельным постом в Инстаграм. Красотка на нем уже была одна, позируя в красном платье с вырезом. Лилия дополнила образ ярким мейкапом. Красотка также указала, что она находится в Анкаре, оставив геолокацию.

Фанаты поставили 300 лайков и написали комментарии:

"Лили, ты шикарная. Мурат тоже", "Огонь", "Вау".

Напомним, экс-муж Ани Лорак Мурат неожиданно засветился с киевской любовницей

А еще Politeka писала, что дочь Ани Лорак в белом платье показала, как проводит время без мамы

Также Politeka сообщала, что экс-муж Ани Лорак Мурат неожиданно обнародовал кадры со свадьбы



