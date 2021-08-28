Победительница 10-го сезона шоу «Холостяк» Даша Ульянова откровенно рассказала о своем новом опыте

После финала «Холостяка» Даша довольно быстро рассталась с его главным героем, однако даже после этого не пропала из поля зрения украинцев. Эффектная гимнастка активно ведет свою страницу в Инстаграм, регулярно радуя поклонников новыми снимками.

Как пишет Politeka.net, на этот раз Ульянова решила рассказать, как прошло ее лето в этом году.

«В этом году моё лето было не на чиле и не на расслабоне, но это не помешало ему быть насыщенным и потрясающим. Впереди крутые новости, уже не терпится вам всё рассказать», - заинтриговала подписчиков девушка.

Она поделилась своим портретом, сделанным на простом черном фоне. На нем Даша позирует в черном пальто, задумчиво поднеся руки к губам.

Подписчики Ульяновой тут же отреагировали на ее пост.

«Даша супер», «Шикарна», «Какое фото», «Золотой орешек», «Настоящая принцесса. P. S. Если говорить о проекте Холостяк.. Таких там не было, и не будет!», «Анджелина Джоли», - пишут люди.

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова в ультра-мини задрала ногу к потолку и свалилась со стола.

Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Ульянова похвасталась роскошным подарком и призналась, куда пропадала.

Также Politeka писала, что Ульянова из "Холостяка" забыла о приличиях и показала растяжку в боди с чулками.