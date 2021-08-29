Известная танцовщица, участница и победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева показала, как развлекается на отдыхе

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда активно делится эффектными кадрами с отпуска, куда она отправилась с любимым мужем.33-летняя артистка после двух родов выглядит просто замечательно, что с удовольствием демонстрирует своим поклонникам.

На свежих кадрах она померялась прелестями со своей подругой, использовав забавный голос из молодежной сети Тик Ток. Девушки пошутили над размером бюста Илоны.

«Мы тут веселимся с @jkucher_ как можем», - подписала видео звезда.

В комментариях ей оставили массу забавных отзывов.

«Вы очень красивая девушка с прекрасным чувством юмора. Всем хейтерам назло», «Блин это так смешно и круто», «С тех пор подружку никто не видел», «Ахах. Илонка, респект. Ты супер. Подняла настроение. А маленькая, не маленькая... это не делает тебя менее соблазнительной», - пишут поклонники.

Напомним, что Гвоздева впечатлила фигурой в купальнике: "Быстро в форму пришла".

Как сообщала Politeka, Гвоздева пошалила с мужем на яхте: "Не пожалела!".

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