Известная танцовщица, участница и победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева показала, как развлекается на отдыхе
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда активно делится эффектными кадрами с отпуска, куда она отправилась с любимым мужем.33-летняя артистка после двух родов выглядит просто замечательно, что с удовольствием демонстрирует своим поклонникам.
На свежих кадрах она померялась прелестями со своей подругой, использовав забавный голос из молодежной сети Тик Ток. Девушки пошутили над размером бюста Илоны.
«Мы тут веселимся с @jkucher_ как можем», - подписала видео звезда.
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В комментариях ей оставили массу забавных отзывов.
«Вы очень красивая девушка с прекрасным чувством юмора. Всем хейтерам назло», «Блин это так смешно и круто», «С тех пор подружку никто не видел», «Ахах. Илонка, респект. Ты супер. Подняла настроение. А маленькая, не маленькая... это не делает тебя менее соблазнительной», - пишут поклонники.
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