Переможниця одного з сезонів "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова влаштувала танці в купальнику на березі моря

Як пише Politeka.net, хореограф Ілона Гвоздьова, яка стала відомою багатьом українцям після участі в шоу" Танці з зірками "на" 1+1", поділилася кадрами на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися-проскроллте вниз)

"Коли чоловік вперше став оператором і навіть зумів зняти відео з першого дубля", - підписала вона ролик.

Фолловери захопилися формою танцівниці, яка менше року тому народила другу дитину.

"Красуня! Така засмагла, клас», " як завжди на висоті», «танець Пересмот переглянула кілька разів», «швидко в форму прийшла», «ви дуже розкішна», «шикарна фігура», «красива і щаслива», - пишуть в коментарях.

Раніше Politeka писала, що Гвоздьова з "танців з зірками" похвалилася нестримним відпочинком з чоловіком: "в якийсь момент...".

Нагадаємо, що Гвоздьова після відходу з "танців з зірками" зізналася, чи готується знову стати мамою: "і тут я здригнулася...".

A ще Politeka повідомляла, що Гвоздьова видала подробиці скандалу на" Танцях з зірками":"переконувала не бити морду Володі Остапчуку".