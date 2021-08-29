Муж российской певицы Аллы Пугачевой, шоумен и телеведущий Максим Галкин заставил говорить о себе, засветившись на отдыхе
Как передает Politeka.net, 45-летний Галкин отправился отдыхать на море, где совмещает работу и прекрасное времяпровождение. В Инстаграм комик с удовольствием делится кадрами с моря. На свежем фото он заснял себя крупным планом, впечатлив моложавым видом.
«Это я ещё на море, а сейчас я уже «Лучше Всех» снимаю. Щербаков (с) - спасибо за слоган», - подписал фото артист.
В комментариях ему оставили массу приятных слов. Многих поклонников впечатлил вид Галкина, который на фото не выглядит и на 30 лет.
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«О, Боже! Это кто такой красивый?!», «Вы многое делаете «лучше всех», «У Вас на участке молодильные яблоки растут?», «Молодой и красивый», «Ангел загорелый», «Макс с каждым годом выглядит моложе и моложе!», - пишут люди.
Напомним, что Максим Галкин в чересчур коротком костюме приковал взгляды: "С вами не соскучишься".
Как сообщала Politeka, Галкин показал любимое занятие Лизы, фото: "Что мы будем делать?".
Также Politeka писала, что Галкин показал, как развлекается на море без Пугачевой и детей: «Ничего себе…».