Муж российской певицы Аллы Пугачевой, шоумен и телеведущий Максим Галкин заставил говорить о себе, засветившись на отдыхе

Как передает Politeka.net, 45-летний Галкин отправился отдыхать на море, где совмещает работу и прекрасное времяпровождение. В Инстаграм комик с удовольствием делится кадрами с моря. На свежем фото он заснял себя крупным планом, впечатлив моложавым видом.

«Это я ещё на море, а сейчас я уже «Лучше Всех» снимаю. Щербаков (с) - спасибо за слоган», - подписал фото артист.

В комментариях ему оставили массу приятных слов. Многих поклонников впечатлил вид Галкина, который на фото не выглядит и на 30 лет.

«О, Боже! Это кто такой красивый?!», «Вы многое делаете «лучше всех», «У Вас на участке молодильные яблоки растут?», «Молодой и красивый», «Ангел загорелый», «Макс с каждым годом выглядит моложе и моложе!», - пишут люди.

Напомним, что Максим Галкин в чересчур коротком костюме приковал взгляды: "С вами не соскучишься".

Как сообщала Politeka, Галкин показал любимое занятие Лизы, фото: "Что мы будем делать?".

Также Politeka писала, что Галкин показал, как развлекается на море без Пугачевой и детей: «Ничего себе…».