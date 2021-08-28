Чоловік Алли Пугачової Максим Галкін показав кумедне відео з донькою рано вранці

Як повідомляє Politeka.net, відомий російський гуморист Максим Галкін разом з 72-річною дружиною Аллою Пугачовою виховують двох маленьких дітей – близнюків Гаррі і Лізу. Шоумен часто показує в своєму Instagram забавні фото і відео з дітьми, і цього разу виклав відео з донькою.

У ролику, який явно був знятий вранці, Максим і Ліза відображені в їх розкішному особняку і бажають всім доброго ранку. Артист позує перед камерою в білому домашньому халаті, а дівчинка зі злегка розпатланою зачіскою.

"Доброго ранку! Що ми будемо зараз робити?",- запитує Галкін дочка. Дівчинка задумливо відповідає: "Не знаю навіть". На це батько вигукує: "Їсти". Реакція Лізи просто приголомшлива, її обличчя розпливається в усмішці, і вона вигукує: "Так!". Виглядає все це дуже забавно, схоже, маленька Ліза дуже любити поїсти.

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