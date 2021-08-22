Шоумен Максим Галкін не перестає дивувати кумедними перевтіленнями

Гуморист, який одружений на російській співачці Аллі Пугачовій, розмістив на сторінці в Instagram відеозапис, яким підняв настрій своїм фанатам, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Спочатку Максим з'явився в кадрі в повсякденному луці - на ньому одягнений зелений спортивний костюм відомого бренду і білі кросівки. Артист почав щось тягнути дуже яскраве, а через секунду він вже перевтілився в гладіатора. На ньому надітий червоний короткий костюм римського воїна і довгий плащ. На ноги гуморист взув золотисті чоботи.

Шанувальники виявилися в захваті від нового образу, окремо вони звернули увагу на оголені ноги Максима.

"Ооооо Максим, ви не перестаєте дивувати! То вусики, тепер гладіатор 😂 з вами не засумуєш!!! Залікові боти 👏",

"Ааай який красунчик🔥 🔥 🔥",

"Вау, які ноги",

"Які ніжки",

"Клас! Де такий костюм купити? Я синові подарую. Він у школі історію викладає.",- пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Галкін відростив вуса, засвітивши торс без футболки, фото: "спокусник з 70-х".

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