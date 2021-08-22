Шоумен Максим Галкин не перестает удивлять забавными перевоплощениями
Юморист, который женат на российской певице Алле Пугачевой, разместил на странице в Инстаграм видеозапись, которой поднял настроение своим фанатам, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Сначала Максим появился в кадре в повседневном луке - на нем одет зеленый спортивный костюм известного бренда и белые кроссовки. Артист начал что-то тянуть очень яркое, а через секунду он уже перевоплотился в гладиатора. На нем надет красный короткий костюм римского воина и длинный плащ. На ноги юморист обул золотистые сапоги.
Поклонники оказались в восторге от нового образа, отдельно они обратили внимание на оголенные ноги Максима.
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"Ооооо Максим, вы не перестаёте удивлять! То усики, теперь гладиатор 😂 с вами не соскучишься!!! Зачётные боты 👏",
"Ааай какой красавчик🔥🔥🔥",
"Вау, какие ноги",
"Какие ножки",
"Класс! Где такой костюм купить? Я сыну подарю. Он в школе историю преподает.", - пишут в сети.
Напомним, что Галкин отрастил усы, засветив торс без футболки, фото: "Соблазнитель из 70-х".
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