Украинская певица, звезда "Женского квартала" Марта Адамчук очаровала видом в королевском платье
Как сообщает Politeka.net, 35-летняя певица прославилась после участия в «Голосе страны», но по-настоящему известной ее сделал «Женский квартал». Адамчук одна из четырех вокалисток, которые поют в шоу, параллельно исполняя и юмористические роли.
Недавно в Инстаграм у красотки появилось фото, на котором она предстала в красивом красном платье с глубоким вырезом на спине. Девушка стояла в красивом зале, повернувшись спиной к камере. Напротив нее стоял памятник. У платья был очень длинный шлейф, который создавал особый, сказочный шарм для снимка.
«Высокая любовь», - подписала фото звезда.
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«Классическая любовь», - написали в комментариях красотке.
Стоит отметить, что Адамчук очень любит платья и наряды с открытой спиной. В ее соцсетях много подобных фотографий. Судя по всему, звезда считает эту часть тела своей сильной стороной.
Напомним, что Марта Адамчук покрутилась перед камерой в образе аристократки: кадры.
Как сообщала Politeka, Марта Адамчук сразила видом в платье на одно плечо: «Невозможно забыть».
Также Politeka писала, что Марта Адамчук заинтриговала новым образом соблазнительницы: "Ух ты какая!".