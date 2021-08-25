Зірка студії "Квартал 95" і "Жіночого кварталу", співачка Марта Адамчук покрасувалася в ефектній концертній сукні
Як пише Politeka.net, 35-річна зірка прославилася завдяки участі в численних проектах і талант-шоу, проте по-справжньому відомою її зробила участь в «Жіночому кварталі», де вона входить до складу вокального квартету, виконуючого всі пісні.
На свіжому фото красуня показала, в якій незвичайній сукні на одне плече вона гастролює разом з «Жіночим кварталом» по Україні. Дівчина зробила селфі, показавши ідеальну зачіску.
"Екватор туру", - підписала фото зірка.
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У коментарях Марті залишили масу компліментів.
"Екватор туру... Не ховай фігуру!", "Дуже красива", "Такі яскраві риси обличчя. Я закоханий", "Чарівна", «тебе неможливо забути», «Дівчина мрії», "круте плаття", - пишуть користувачі Мережі.
Додамо, що сама Марта родом з Чернівецької області. У Києві вона закінчила інститут культури за спеціальністю "естрадний вокал".
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