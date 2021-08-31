Трагедия случилась в семье знаменитой американской актрисы Шэрон Стоун
63-летняя лауреат премии "Эмми" сообщила о смерти своего 11-месячного племянника и крестника Ривера Уильяма Стоуна в понедельник в Instagram. Актриса опубликовала трогательное видео с домашними кадрами младенца. Ролик сопровождает песня Эрика Клэптона Tears in Heaven («Слезы в небесах»).
8 сентября Риверу должен был исполниться год.
Смерть наступила примерно за неделю до его первого дня рождения в сентябре.
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Многие звезд и поклонники пишут Шэрон и ее родным слова пддержки.
На прошлой неделе Шэрон Стоун сообщила, что у ее племянника и крестника отказали почти все органы.
"Мой племянник и крестник Ривер Стоун сегодня был найден в его кроватке с тотальным отказом органов. Пожалуйста, помолитесь за него. Нам нужно чудо 💥🙏 ", - писала она.
Ривер - сын младшего брата Стоун, Патрика Стоуна, и его жены Таши.
Почти год назад Стоун поделился новостью о рождении Ривера, разместив в Instagram фотографию застенчивого новорожденного, которого выписывают из больницы в автокресле: «Посмотрите, кто идет домой».
У самой актрисы есть трое приемных сыновей — 15-летний Куинн, 16-летний Лэрд и 21-летний Роан.
Отметим, в августе прошлого года Стоун сообщила, что ее бабушка и крестная умерла от COVID-19. Сестра Шэрон Келли и шурин Брюс в то время были госпитализированы и боролись за свою жизнь, но позже они выздоровели.
Ранее Politeka писала, что Шэрон Стоун на отдыхе в Италии поразила элегантным видом на лодке.
Напомним, что Шэрон Стоун без косметики и фильтров решила показать, как стареть красиво: "Вот это важно!"
A еще Politeka сообщала, что Шэрон Стоун вышла в свет с красавчиком-сыном, в сети ахнули: "У него твоя улыбка!".