Звезда «Дизель шоу» Яна Глущенко рассказала о впечатляющих достижениях своего 3-летнего сына

Как пишет Politeka.net, популярная украинская юмористка поделилась трогательным постом в своем Инстаграм накануне 1 сентября. В публикации Глущенко решила рассказать о том, каким растет ее сын Тамерлан. По словам артистки, они с мужем отдали его в садик в возрасте 2 лет и ничуть не пожалели.

«Он стал более коммуникабельным, быстро начал развиваться. У него проявилась склонность к изучению языков (тут он не в маму). Сейчас Тамик учит английский и итальянский, уже разговаривая на украинском и русском. Так что, мы растим будущего дипломата - к ведению переговоров у него отдельный талант», - написала Яна.

Она добавила, что ее сын уже сейчас растет очень серьезным парнем, который предпочитает шахматы лего.

Кроме того, артистка поделилась кадрами атмосферной фотосессии с сыном. На фото они с Тамерланом позируют в поле среди колосков. Благодаря освещению снимки получились очень теплыми и уютными.

Напомним, артист из "Дизель шоу" неожиданно решился на смену имиджа и "профессии".

Как сообщала Politeka, звезды "Дизель шоу" в ярких вышиванках впечатлили патриотичным признанием.

Также Politeka писала, что Яна Глущенко из «Дизель шоу» понежилась на солнышке в эффектном купальнике.