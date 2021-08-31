Известная украинская модель Татьяна Брык попрощалась с летом жарким фото из бассейна

Победительница шоу «Супер Топ-модель по-украински» порадовала поклонников новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. В публикации модель выразила сожаление в связи с окончанием лета.

«Вот и лето прошло… словно и не бывало… ахахаха у вас тоже сразу эта песня в голове возникла? это просто гимн этого дня) Как ты оцениваешь это лето по 10ти бальной шкале? У меня просто 10/10!», - призналась Брык.

По такому поводу она решила поделиться максимально летним снимком. Так, на фото модель позировала в бассейне, демонстрируя свою фигуру и загорелую кожу. На ней был необычный черный купальник-бикини с кокетливыми завязками, проходящими через серебристые колечки. Татьяна эффектно откинула голову назад, сделав свою позу более выразительной.

Поклонники модели не смогли пройти мимо ее поста.

«Какая вау», «Если бы я с тобой не познакомилась было бы хуже, а так все 10/10. Фото огонь просто», «Красотка», - пишут люди.

Напомним, Брык из "Супер Топ-модель по-украински" показала свои развлечения в ярком купальнике.

Как сообщала Politeka, Брык из "Супер Топ-модель по-украински" показала свои таланты в необычной позе.

Также Politeka писала, что Брык из "Супер Топ-модель по-украински" показала формы во время тренировки.