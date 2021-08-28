Модель-красавица Татьяна Брык, звезда "Супер Топ-модель по-украински", показала себя на отдыхе
Как пишет Politeka.net, Таня Брык стала популярной среди украинцев после триумфа на шоу "Супер Топ-модель по-украински". За девушкой следят сотни тысяч украинцев в социальных сетях, где красотка делится с фанатами самым интересным. Не так давно Таня призналась, что открыла свой бренд купальников.
А в этот раз Брык решила показать, как проводит время на выходных. Красотка была в ярком купальнике и с кругом на талии, а глаза прикрыла очками. Девушка в таком виде наслаждалась водичкой, сидя в бассейне.
"Главное, круг надела, чтобы не утонуть", - написала триумфатор "Супер Топ-модель по-украински" Таньяна Брык.
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