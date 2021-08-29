Татьяна Брык показала себя в спортивном зале, рассказав о депрессии
Как пишет Politeka.net, Таня Брык - популярная украинская модель, победившая на шоу "Супер Топ-модель по-украински". За девушкой следят сотни тысяч украинцев в Инстаграм, где красотка ведет микроблог. Недавно модель рассказала о том, что создала собственный бренд купальников.
Теперь Таня решила записать сторис в Инстаграм, рассказав о депрессии. Девушка была в спортивном топе и лосинах, снимая себя на телефон у зеркала.
"Чувствую что впадаю в депрессивное состояние. Ставлю обычно какие-то челленджи. Например, за неделю прочитать книгу или за неделю пробежать 50 километров", - сказала Брык.
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"Это очень помогает не думать постоянно о всякой фигне и еще больше не накручивать себя. А какую задачу поставила перед собой я, узнаете попозже", - добавила текстом Таня.
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