Звезда шоу "Супер Топ-модель по-украински" Таня Брык порадовала фанатов жарким фото

Как сообщает Politeka.net, известная украинская модель, участница шоу "Супер Топ-модель по-украински" Таня Брык часто радует поклонников яркими фото в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз красотка ошеломила "опасным" кадром, на котором появилась в крошечном бикини.

Как видно, на новом фото Татьяна запечатлена в интересной загородной локации. Перед камерой модель появилась в изящной позе, на ней черный купальник-бикини с кучей тонких веревочек, который красиво подчеркнул идеальную стройную фигуру. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к фотографии Брык написала: "Готова к нападению". А фанаты тут же принялись комментировать новое фото модели: "Невероятная", "Подскажите пожалуйста, как называется эта поза в йоге?", "Шикарная", "Красотка", "Боже, идеальная. Очень мотивируешь работать над собой", "Классная фотка", "Какая ты роскошная", "Как всегда, красотка", "Пантера", "Дикая и необузданная", "Какая умница, так подработала над собой, удачи".

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