Нессменный судья шоу "Мастер Шеф" и известный ресторатор Эктор Хименес-Браво разговорился об украинках

Как пишет Politeka.net, известный ресторатор и шеф-повар колумбиского происхождения Эктор Хименес-Браво, которого все знают как судью кулинарного шоу "Мастер Шеф", в своем Instagtram часто делится с поклонниками размышлениями на разные темы.

На этот раз Эктор написал целый пост об украинских женщинах, которых считает уникальными. Эктор признался, что раньше в его жизни были колумбийки и канадки, однако идеальной женщиной для создания семьи он считает украинок.

"Они и красивые, и ухаживают за собой, и работают, и заботятся о муже, и дети всегда в приоритете – это СУПЕРЖЕНЩИНА", - пишет Хименес-Браво.

Эктор написал, что восхищается силой украинок, которые знают баланс, которого не хватает зарубежным женщинам.

"Я очень уважаю их женскую силу и то, как они справляются с этим миром. И мне, как мужчине, как джентельмену, всегда очень хотелось взять под защиту такую женщину", - признается Эктор.

Также ресторатор рассказал, что семью он хочет создавать только с украинкой.

"Но больше всего меня удивила мысль о том, что я хотел бы создать семью с украинкой. Они те, кто созданы для этого - уют, семейный очаг и доверие. Те, кто создают семью",-говорит Хименес-Браво.

В комментариях к посту поклонники ресторатора написали много комментариев.

"Желаю Вам удачи в построении семьи 🙌 Пусть все мужчины иностранцы думают как Вы 😁 "," Спасибо за приятные слова 👏❤️ ", " Добрый вечер, От чистого сердца желаю вам найти у нас на Украине самую преданную и любящую жену! 😉👩❤️💋👨🥂", "Эктор, это была ода или крик души?",- написали в сети.

Ранее Politeka писала, что украинская звезда Tik Tok Даша Евтух неожиданно явилась на Мастер Шеф и раскрыла Эктору свою мечту: "бешеная лошадь, уже и здесь она".

Напомним, что "Мастер Шеф" 11 сезон, Хименес-Браво сильно разнервничался из-за победителя: "Я много думал...".

A еще Politeka сообщала, что победитель "Мастер Шеф" снял странное поведение Сергея Притулы в ресторане: "Адаптировался и начал есть цветы".