Ресторатор Євген Клопотенко, переможець "МайстерШеф", поділився кумедними кадрами з шоуменом Сергієм Притулою

Так, 40-річний Притула опинився в одному з ресторів Клопотенка в Києві і поскаржився, що до цього, мовляв, бував у таких закладах тільки на своїй рідній Тернопільщині. Шеф-кухар зняв їх дивний діалог і не менш дивну витівку Сергія. Відповідні кадри Євген опублікував у своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

"До мене прийшов гість, який був тільки в тернопільських ресторанах, - повідомив він на кадрах, звернувшись до Сергія з питанням, - Як тобі після Тернополя ресторани Києва?"

"Ви знаєте, Тернопіль все-таки в моєму серці, але у вас тут дуже хороша атмосфера... Мені офіціант сказав, що у вас в ресторані можна їсти все! Тому я дуже хочу...", - на цьому Притула перервав свій спіч, запихаючи в рот букетик, що стояв у невеликій вазі на столі в якості декору.

"Не переживайте, наш тернопільський гість адаптувався дуже швидко і почав їсти квіти", - підсумував Клопотенко.

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