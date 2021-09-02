Голливудская актриса Дженнифер Энистон, которая прославилась благодаря роли в сериале "Друзья", показала интригующие кадры с новой съемки

52-летняя известная актриса Дженнифер Энистон часто показывает себя в нарядах от известных дизайнеров, но даже в обычной одежде без украшений артистка выглядит лет на 20 моложе. В этот раз Дженнифер показала, что она по-прежнему в отличной физической форме не только благодаря регулярным тренировкам.

Позируя в черном платье спиной к объективу, Энистом подчеркнула, что грядет впереди что-то интересное и она успела принять участие в очередной интригующей сьемке:

«Что-то приближается 🤫» - пишет знаменитость под постом.

Поклонники поспешили ответить на пост знаменитости:

«Шикарная женщина💛; мы все готовы?!; Готово 🙋‍♀️; сложно ждать такую😍 Красиво 😍; Боже мой, я люблю тебя; И будет здорово; будь счастлива, улыбайся, расслабляйся и думай о радости😍😈; Я так взволнован; захватила в плен; что за красота».

Также ранее 52-летняя актриса предстала в белом платье с пикантными разрезами до бедра. Загорелые стройные ножки привлекли взгляды поклонников.

«Я не могла бы получить больше удовольствия, играя в хаус и возвращаясь в прошлое с emmasummerton. Спасибо, что всегда держали эту девушку в стиле», - подписала снимок звезда.

Напомним, что Дженнифер Энистон наделала шуму появлением с бородатым красавцем: «Не могу дождаться…».

Как сообщала Politeka, Дженнифер Энистон без мейкапа показала лицо крупным планом: «С годами только краше».

Также Politeka писала, что Дженнифер Энистон в обтягивающей юбке заставила говорить о себе: «Снова Рэйчел…».