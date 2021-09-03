30-летний популярный певец Артем Пивоваров, который стал судьей в шоу "Поют все", показал, как изменилась его внешность

Как пишет Politeka.net, 30-летний Артем Пивоваров, который родом из города Волчанск Харьковской области, пишет и поет авторские песни в стиле нью-вейв поп. Недавно автор хита "Дежавю" стал один из судей в талант-шоу "Співають всі", которое транслируют на телеканале "Украина" с 21 августа этого года.

На официальной странице "Звездного пути" в Instagram показали, как изменилась внешность Артема Пивоварова за 7 лет. Так, было опубликовано фото певца, которое сделали в 2014 году, и современную фотографию.

"Артем Пивоваров в 2014 году и сейчас 😎 Тогда @pivovarovmusic отказался от псевдонима Art Rey, начал карьеру под собственным именем и выпустил 4 сингла. Позже парня ждала невиданная популярность. Что скажете, певец и судья шоу @spivayut_vsi очень изменился? Делитесь в комментариях 👇 ", - написали на странице.

В комментариях поклонники написали, что им больше нравится внешность артиста в 2014 году.

"Мне что-то нравится больше 2014", "как был красавчиком так и остался", "теперь какой-то кукольный (((😮, а был мужественнее", "в 2014 аж", "2014 круче", "Раньше взрослее выглядел...Или так кажется, потому что фото чб", - написали в комментариях.

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