Українці бурхливо відреагували на виступ Валерія Меладзе на українському телебаченні

Як повідомляє Politeka.net, в ефірі телеканалу України вийшов ще один випуск вокального шоу "Співають всі", а сторінка проекту в Instagram тут же наповнилася свіжими фото і відео виступів учасників. Серед інших на сцені виконав свій хіт "Салют, Віра" і російський виконавець Валерій Меладзе, який став спеціально запрошеною зіркою шоу.

У коментарях до відео виступу Меладзе розгорілася бурхлива дискусія серед українських користувачів. Багато фоловерів не підбирали слова, коментуючи присутність російського артиста в ефірі українського телебачення. Багато хто назвав це просто ганьбою для країни.

"Наступні Кіркоров і Лоліта? Телеканал "Україна" ви пробили дно! Ганьба", "Емоції переповнюють, фууууу, огидно дивитися. Обов'язково потрібно увіткнути туди Меладзе?", "Чому Ви всіх перебіжчиків тягнете в Україну? І це канал "Україна". Печаль", "Ганьба! Він ненавидить Україну!", "Навіщо він тут? В Україні немає цікавих артистів?". "Запрошення цього хлопця було не дуже хорошим кроком. Шоу не передбачає запрошення представника агресора", - пишуть незадоволені користувачі.

Нагадаємо, Могилевська на" Співають всі "розлютила українців, розімлівши поруч з Меладзе: "Ганьба".

Як повідомляла Politeka, Новий скандал розгорається навколо шоу" Співають всі", українці в подиві: "Соромно дивитися".

Також Politeka писала, що Нова поява Меладзе в Україні на "Співають всі!"обернулося скандалом: "Ну це провал дна".