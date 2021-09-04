Украинская певица Элина Мбани, которая является звездой "Женского квартала", впечатлила видом

Как передает Politeka.net, Элина Мбани прославилась благодаря своему невероятному вокалу. Девушка появлялась в таких проектах как «Х-фактор» и «Голос страны». Позже ее позвали в состав «Вокального квартета», который исполняет все песни в шоу «Женский квартал».

Экзотическая красота Мбани не оставляет равнодушными ее поклонников. В Инстаграм стройной красотки периодически появляются яркие фото, которые сводят с ума ее фанатов.

В этот раз Мбани надела светлое атласное платье, которое идеально село на ее стройную фигурку. Особое внимание привлек очень глубокий вырез, который немного не доставал до живота артистки. В комментариях звезде оставили массу приятных слов.

«Ну какава же красота», «Шикарная», «От тебя невозможно оторвать взгляд», «Оу май гад», «Куда такая красивая?», «Вау, ничего себе», «Пора в Голливуд», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Элина Мбани прогулялась в нескромном мини по улице: "Красивая женщина".

Еще Politeka писала, что Элина Мбани в мини-топе позволила разглядеть свою красоту: "Амазонка".

Также Politeka сообщала, что Элина Мбани поиграла с ракурсами в маечке и дырявых джинсах: "Зажигалочка".