Відома актриса з екзотичною зовнішністю, зірка "Жіночого кварталу" Еліна Мбані порадувала образом в міні-спідниці
Еліна Мбані з дитинства займається співом, і творчий шлях в результаті привів її в "Жіночий Квартал", пише Politeka.net.
Красуня паралельно також веде свою сторінку в Instagram, на яку підписані понад 6000 користувачів мережі.
У своєму акаунті співачка часто публікує фото в різних образах. Зокрема, на новому фото артистка з'явилася в білому вбранні. Зірка блиснула ніжками в міні-спідниці, а завершили її образ стильні аксесуари.
"Красива жінка йде вулицею", - підписала фото Мбані.
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За 40 хвилин публікація зібрала десятки лайків і трохи коментарів.
Зазначимо, Еліна Мбані виділяється своєю екзотичною красою серед інших учасниць "Жіночого кварталу", адже її батько родом з Конго.
В одному з інтерв'ю артистка розповіла, що довгий час страждала від комплексів через колір шкіри, а також її дратували жорстке волосся.
У дитинстві красуня мріяла змінити свою зовнішність, але з віком зрозуміла, що це зайве.
"Зараз нічого нарощувати і "накачувати" не хочу. Мені подобається натуральність. Показати свою природну красу - набагато складніше, ніж просто зробити макіяж", - розповіла Еліна.
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