Відома актриса з екзотичною зовнішністю, зірка "Жіночого кварталу" Еліна Мбані порадувала образом в міні-спідниці

Еліна Мбані з дитинства займається співом, і творчий шлях в результаті привів її в "Жіночий Квартал", пише Politeka.net.

Красуня паралельно також веде свою сторінку в Instagram, на яку підписані понад 6000 користувачів мережі.

У своєму акаунті співачка часто публікує фото в різних образах. Зокрема, на новому фото артистка з'явилася в білому вбранні. Зірка блиснула ніжками в міні-спідниці, а завершили її образ стильні аксесуари.

"Красива жінка йде вулицею", - підписала фото Мбані.

За 40 хвилин публікація зібрала десятки лайків і трохи коментарів.

Зазначимо, Еліна Мбані виділяється своєю екзотичною красою серед інших учасниць "Жіночого кварталу", адже її батько родом з Конго.

В одному з інтерв'ю артистка розповіла, що довгий час страждала від комплексів через колір шкіри, а також її дратували жорстке волосся.

У дитинстві красуня мріяла змінити свою зовнішність, але з віком зрозуміла, що це зайве.

"Зараз нічого нарощувати і "накачувати" не хочу. Мені подобається натуральність. Показати свою природну красу - набагато складніше, ніж просто зробити макіяж", - розповіла Еліна.

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