Українська співачка Еліна Мбані, солістка "співаючого квартету" з "жіночого кварталу", показала новий образ для виступу

Як пише Politeka.net, Еліна Мбані досить успішна українська співачка з африканським корінням виступає в " жіночому кварталі. До проекту красуня відвідувала різні шоу талантів, демонструючи свої вокальні дані. Мбані також активно веде сторінку в Instagram, хоч на ній і не так багато фанатів, як у колег екзотичної дівчини.

На новому фото красуня здалася в легкій кофтині і рваних джинсах, а на кишені можна помітити пульт. Еліна опублікувала кілька фотографій, показавши майданчик у Львові, на якому виступатиме "Жіночий квартал".

"Концертик у Львові", - написала Еліна.

Фанати поставили десятки лайків і написали коментарі:

"Вогонь", "Люблю", "Вечірня запальничка".

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