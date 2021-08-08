Украинская певица Элина Мбани, солистка "поющего квартета" из "Женского квартала", показала новый образ для выступления

Как пишет Politeka.net, Элина Мбани довольно успешная украинская певица с африканскими корнями выступает в "Женском квартале. До проекта красотка посещала различные шоу талантов, демонстрируя свои вокальные данные. Мбани также активно ведет страничку в Инстаграм, хоть на ней и не так много фанатов, как у коллег экзотической девушки.

На новом фото красотка показалась в легкой кофточке и рваных джинсах, а на кармане можно заметить пульт. Элина опубликовала несколько фотографий, показав площадку во Львове, на которой будет выступать "Женский квартал".

"Концертик во Львове", - написала Элина.

Фанаты поставили десятки лайков и написали комментарии:

"Огонь", "Люблю", "Вечерняя зажигалочка".

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