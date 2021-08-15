Співачка і актриса Еліна Мбані влаштувала яскраву фотосесію в лісі, поділившись з фанатами яскравими фото в Instagram
Як пише Politeka.net, Еліна відома українцям завдяки своєму голосу. Красуня стала однією зі співачок "Жіночого кварталу", увійшовши у вокальний квартет. Дівчина любить подорожувати, а також активно веде блог в соціальних мережах, ділячись з фанатами найцікавішим. І хоч передплатників у Мбані не так багато, це не заважає дівчині не закидати свої сторінку.
На нових фото Еліна Мбані була з кісками, в білому топі і штанях. Дівчина зробила кілька фото, позуючи на тлі соснового лісу.
"Нафотошопила собі ліс", - написала Еліна під фотографіями.
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Фанати, включаючи дочку Олени Кравець, поставили понад 100 лайків і написали коментарі:
"Амазонка", "неймовірна краля".
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