Певица и актриса Элина Мбани устроила яркую фотосессию в лесу, поделившись с фанатами яркими фото в Инстаграм

Как пишет Politeka.net, Элина известна украинцам благодаря своему голосу. Красотка стала одной из певиц "Женского квартала", войдя в вокальный квартет. Девушка любит путешествовать, а также активно ведет блог в социальных сетях, делясь с фанатами самым интересным. И хоть подписчиков у Мбани не так много, это не мешает девушке не забрасывать свои страничку.

На новых фото Элина Мбани была с косичками, в белом топе и штанах. Девушка сделала несколько фото, позируя на фоне соснового леса.

"Нафотошопила себе лес", - написала Элина под фотографиями.

Фанаты, включая дочь Елены Кравец, поставили более 100 лайков и написали комментарии:

"Амазонка", "невероятная краля".

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