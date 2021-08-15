Певица и актриса Элина Мбани устроила яркую фотосессию в лесу, поделившись с фанатами яркими фото в Инстаграм
Как пишет Politeka.net, Элина известна украинцам благодаря своему голосу. Красотка стала одной из певиц "Женского квартала", войдя в вокальный квартет. Девушка любит путешествовать, а также активно ведет блог в социальных сетях, делясь с фанатами самым интересным. И хоть подписчиков у Мбани не так много, это не мешает девушке не забрасывать свои страничку.
На новых фото Элина Мбани была с косичками, в белом топе и штанах. Девушка сделала несколько фото, позируя на фоне соснового леса.
"Нафотошопила себе лес", - написала Элина под фотографиями.
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