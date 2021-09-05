Известный боксер Александр Усик удивил новым фото в соцсети, показав свой отдых

Как сообщает Politeka.net, известный украинский боксер-чемпион Александр Усик часто радует своих фанатов яркими публикациями в Instagram. Так, в этот раз спортсмен удивил новым фото, на котором показал свой пляжный отдых.

На новой фотографии Александр запечатлен на пляже, похоже, он участвует в какой-то игре, топчась и прыгая в белом песке. Перед камерой боксер появился в ярких зеленых шортах и интересном головном уборе, так что все могут рассмотреть его рельефное тело.

В подписи к снимку Усик написал: "Отдых на пляже". А фанаты тут же принялись комментировать кадр: "Только победа", "Ждём победу над Джошуа, легенда", "Покажи класс", "Старая школа", "Александр, Россия топит за тебя! Только победы!", "Анатолий Николаевич на заднем фоне", "Саня набрал", "Пляжный волейбол? Круто, а где мяч?", "Саша лучший!".

Напомним, Боксеры Усик и Ломаченко ужаснули украинцев изменениями во внешности: "Как два деда...".

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