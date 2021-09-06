Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука перенесла операцию

Об этом сама Кристина Горняк рассказала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Утром 6 сентября жена Остапчука, который сейчас ведет шоу "Співають всі", написала в своих Сториз о том, что ее ждет сложный и важный день. При этом она не уточнила, о чем идет речь, пообещав, что расскажет позже.

«А пока просто держите за меня кулачки», - написала Горняк.

Позже она показала уже фото с больничной койки. Как выяснилось, за это время Кристина перенесла операцию.

«Друзья, я проснулась. Спасибо тебе, Господь. Благодарю каждого из вас! У меня была запланированная операция. Все прошло хорошо, спасибо Богу и моим самым лучшим врачам!», - написала Горняк.

На кадрах можно увидеть, как она лежит в койке и отходит после перенесенного хирургического вмешательства.

«Все прошло прекрасно! Это моя первая операция в жизни! Конечно волнения были, но я так благодарна небесам!..В этот раз я переживала за наркоз, тем более как услышала, что с трубкой в горле. А потом поняла, что наоборот безопасный и доверилась полностью! И вот лежу отхожу от всего, жду давление как упадет и поеду домой», - поделилась своими эмоциями жена Остапчука.

Она не стала раскрывать, с чем была связана ее операция.

Напомним, жена ведущего "Співають всі" Остапчука пофасонила в модном наряде.

Как сообщала Politeka, жена ведущего "Співають всі" Остапчука рассказала о проблемах со здоровьем и обратилась за помощью.

Также Politeka писала, что ведущий "Співають всі" Остапчук похвастался новым "членом" семьи.