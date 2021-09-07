Певица и актриса Элина Мбани поделилась забавными кадрами из гримерки

Как пишет Politeka.net, экзотическая красотка знакома украинцам по таким проектам как «Х-фактор», «Голос страны» и «Лига смеха». Сейчас девушка является одной из четырех вокалисток в юмористическом шоу «Женский квартал». Девушки исполняют песни во время шоу и иногда играют в миниатюрах.

На свежих кадрах, которые Мбани опубликовала у себя в Инстаграм, она показала, на что идет ради съемок. На первом фото девушка предстала с тщательно собранной гулькой. Учитывая структуру волос Элины, такую гульку ей делают достаточно долго. После артистка продемонстрировала, что происходит с ее волосами после таких махинаций.

«Работаль. Усталь», - подписала фото звезда.

Отметим, что в отличие от других звезд «Женского квартала», у Мбани совсем немного подписчиков. На данный момент на нее подписано всего 6 тысяч человек. Но это не мешает звезде активно вести свой блог.

Напомним, что Элина Мбани поиграла с ракурсами в маечке и дырявых джинсах: "Зажигалочка".

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