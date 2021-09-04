Українська співачка Еліна Мбані, яка є зіркою "Жіночого кварталу", вразила виглядом

Як передає Politeka.net, Еліна Мбані прославилася завдяки своєму неймовірному вокалу. Дівчина з'являлася в таких проектах як "Х-фактор" і "Голос країни". Пізніше її покликали до складу «Вокального квартету», який виконує всі пісні в шоу «Жіночий квартал».

Екзотична краса Мбані не залишає байдужими її шанувальників. В Instagram стрункої красуні періодично з'являються яскраві фото, які зводять з розуму її фанатів.

Цього разу Мбані одягла світле атласне плаття, яке ідеально сіло на її струнку фігурку. Особливу увагу привернув дуже глибокий виріз, який трохи не діставав до живота артистки. У коментарях зірці залишили масу приємних слів.

"Ну какава ж краса", "шикарна", "від тебе неможливо відірвати погляд", "Оу май гад", "Куди така красива?", "Вау, нічого собі", "Пора в Голлівуд", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Еліна Мбані прогулялася в нескромному міні по вулиці: "Красива жінка".

Ще Politeka писала, що Еліна Мбані в міні-топі дозволила розгледіти свою красу:"Амазонка".

Також Politeka повідомляла, що Еліна Мбані пограла з ракурсами в маєчці і дірявих джинсах: "Запальничка".