Українська співачка Еліна Мбані, яка є зіркою "Жіночого кварталу", вразила виглядом
Як передає Politeka.net, Еліна Мбані прославилася завдяки своєму неймовірному вокалу. Дівчина з'являлася в таких проектах як "Х-фактор" і "Голос країни". Пізніше її покликали до складу «Вокального квартету», який виконує всі пісні в шоу «Жіночий квартал».
Екзотична краса Мбані не залишає байдужими її шанувальників. В Instagram стрункої красуні періодично з'являються яскраві фото, які зводять з розуму її фанатів.
Цього разу Мбані одягла світле атласне плаття, яке ідеально сіло на її струнку фігурку. Особливу увагу привернув дуже глибокий виріз, який трохи не діставав до живота артистки. У коментарях зірці залишили масу приємних слів.
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"Ну какава ж краса", "шикарна", "від тебе неможливо відірвати погляд", "Оу май гад", "Куди така красива?", "Вау, нічого собі", "Пора в Голлівуд", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Еліна Мбані прогулялася в нескромному міні по вулиці: "Красива жінка".
Ще Politeka писала, що Еліна Мбані в міні-топі дозволила розгледіти свою красу:"Амазонка".
Також Politeka повідомляла, що Еліна Мбані пограла з ракурсами в маєчці і дірявих джинсах: "Запальничка".