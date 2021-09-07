"Когда ты себя чувствуешь по-настоящему расслабленной?"

Фитнес-тренер шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемская (Узелкова) поделилась полезным советом с женщинами

Как пишет Politeka.net, бывшая жена известного боксера Вячеслава Узелкова опубликовала в Инстаграм новый пост, в котором решила научить женщин расслабляться.

«Когда ты себя чувствуешь по-настоящему расслабленной женщиной в моменте? Когда разрешаешь себе быть свободной от предрассудков. Когда ты счастлива в моменте, и не думаешь в эти секунды о заботах», - рассказала фитнес-тренер.

Она подчеркнула, что иногда каждой женщине время от времени стоит погружаться в настоящее, забывая о хлопотах.

«Иногда необходимо задержаться в моменте, чтобы сделать рывок на встречу к новому и неизведанному», - написала Марина.

Такой мотивационный пост Боржемская сопроводила новым фото. На нем красотка позировала в легком романтичном образе. На ней было простое светло-голубое платье из легкой ткани. Волосы Марина оставила распущенными, а ветер придал ее прическе легкой небрежности.

Подписчики Боржемской тут же отреагировали на ее пост.

«Мое вдохновение!», «Прекрасна», «Вы шикарная», «Невероятная женщина», «Фея», «Восхищаюсь Вами», «Шикарное фото», «безумно красивая сильная духом и умная восхищаюсь Вами», «Вот на этом фото ты женственная», - пишут люди.

Напомним, тренер "Зважені та щасливі" Боржемская раскрыла, как завтрак помогает похудеть.

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