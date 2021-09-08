Известный музыкант Игорь Николаев вложил в сеть редчайшее фото с молодым Владимиром Пресняковым
Как сообщает Politeka.net, известный российский исполнитель и музыкант Игорь Николаев, который является бывшим мужем певицы Наташи Королевой, удивил поклонников необычным фото в своем Instagram. Оказалось, что артист перебирал старые альбомы и нашел необычное черно-белое фото, которое решил показать фанатам.
На фотографии, которую опубликовал Николаев его можно увидеть в компании бывшего зятя Аллы Пугачевой Владимира Преснякова. Как видно, парни еще совсем молодые и весьма стильные. У обоих густые шевелюры на голове, в духе времени, а Игорь еще и с пышными усами. Выглядят они просто потрясающе, такими молодыми их мало кто помнит.
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В подписи к фото Николаев написал: "МОЛОДОСТЬ!.. Заехал к старшей дочке в гости, полистал старые фотоальбомы… Там много интересного! Буду периодически выкладывать". Поклонники тут же принялись комментировать снимок, засыпая парней комплиментами, многие вспомнили и свою молодость.
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