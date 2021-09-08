Украинская певица MARUV впечатлила кадрами с отдыха

Как передает Politeka.net, исполнительница в красном халатике показала, как наслаждается отдыхом в Монако.

«На этой неделе будут нестись отпускные фоточки. Расскажу вам немножко про Монако. Этот город одно из моих самых любимых мест на планете, влюбилась я в него с первого взгляда», - подписала фото певица.

Она отметила, что ей нравится архитектура Монако, а также люди, которые там живут и отдыхают. По словам певицы, жизнь на этом курорте размеренная и богатая. Анна пожелала всем поклонникам однажды побывать в Монако и почувствовать это настроение.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Анькааа, классного отдыха вам! Рада за вас», «Ну что за богиня», «Ай красота», «Какая же ты шикарная», «Только ножкой поведёт, сразу «шорох» наведёт! Анечка красотка, умница, кокетка!», «Новая Королева Монако. Прошу любить и жаловать», - пишут пользователи сети.

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