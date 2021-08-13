Українська співачка MARUV (Анна Корсун) вразила сміливими танцями

Як пише Politeka.net, MARUV стала популярною співачкою в Україні завдяки ефектним сміливим образам і танцям. Красуня обожнює шкіру і латекс, а також домінацію, чим постійно підкуповує українську публіку. Дівчина активно веде соціальні мережі, де ділиться найцікавішим з фанатами.

На нових кадрах MARUV була в корсеті і панчішках, а також рукавичках. Дівчина сиділа на колінах, розставивши ніжки. Поруч можна побачити підтанцьовку Анни. Дівчата теж були в провокаційних нарядах.

"Моменти з останнього виступу", - написала дівчина під кадрами.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Легенда", "дуже гарний виступ, в білому образі, виглядає шикарно"," Велика трудяга, молодець"," Максимальна естетика", " Марув твої танці та костюми так органічні і цікаві ! Є своя родзинка у тебе, а це рідкість", "дуже красиво, богиня в білому просто. Легендарне повернення козячого движа".

Нагадавши, MARUV в синій перуці, латексі і панчохах влаштувала шоу під новий трек

А ще Politeka повідомляла, що MARUV в латексі з вирізами не стала приховувати свою гордість, чоловіки в захваті

Також Politeka писала, що MARUV в ліжку чесно розповіла, як домоглася популярності







