Українська співачка MARUV (Анна Корсун) вразила сміливими танцями
Як пише Politeka.net, MARUV стала популярною співачкою в Україні завдяки ефектним сміливим образам і танцям. Красуня обожнює шкіру і латекс, а також домінацію, чим постійно підкуповує українську публіку. Дівчина активно веде соціальні мережі, де ділиться найцікавішим з фанатами.
На нових кадрах MARUV була в корсеті і панчішках, а також рукавичках. Дівчина сиділа на колінах, розставивши ніжки. Поруч можна побачити підтанцьовку Анни. Дівчата теж були в провокаційних нарядах.
"Моменти з останнього виступу", - написала дівчина під кадрами.
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Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:
"Легенда", "дуже гарний виступ, в білому образі, виглядає шикарно"," Велика трудяга, молодець"," Максимальна естетика", " Марув твої танці та костюми так органічні і цікаві ! Є своя родзинка у тебе, а це рідкість", "дуже красиво, богиня в білому просто. Легендарне повернення козячого движа".
Нагадавши, MARUV в синій перуці, латексі і панчохах влаштувала шоу під новий трек
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