Украинская певица MARUV (Анна Корсун) впечатлила смелыми танцами

Как пишет Politeka.net, MARUV стала популярной певицей в Украине благодаря эффектным смелым образам и танцам. Красотка обожает кожу и латекс, а также доминацию, чем постоянно подкупает украинскую публику. Девушка активно ведет социальные сети, где делится самым интересным с фанатами.

На новых кадрах MARUV была в корсете и чулочках, а также перчатках. Девушка сидела на коленках, расставив ножки. Рядом можно увидеть подтанцовку Анны. Девушки тоже были в провокационных нарядах.

"Моменты с последнего выступления", - написала девушка под кадрами.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Легенда", "Очень красивое выступление, в белом образе, смотрится шикарно", "Великая трудяга, молодец", "Максимальная эстетика", "Марув твои танцы и костюмы так органичны и интересны ! Есть своя изюминка у тебя , а это редкость", "Очень красиво, богиня в белом просто. Легендарное возвращение козьего движа".

Напомним, MARUV в синем парике, латексе и чулках устроила шоу под новый трек

А еще Politeka сообщала, что MARUV в латексе с вырезами не стала скрывать свою гордость, мужчины в восторге

Также Politeka писала, что MARUV в постели честно рассказала, как добилась популярности







