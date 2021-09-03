Співачка MARUV (Анна Корсун) розповіла, чи планує народження дитини
Популярна артистка вже майже 10 років будує стосунки зі своїм чоловіком, Олександром, повідомляє Politeka.net. Чоловік працює її PR-менеджером. Артистка нерідко зізнається йому в коханні в Instagram, хоча і говорить, що між ними виникають конфлікти на різні теми.
Попри те, що пара давно вже разом, у неї немає дітей.
У своєму інтерв'ю в програмі "Зірковий шлях" Анна розповіла, чи планує вона дитину.
За словами артистки, планувати в цьому питанні не варто, адже вагітність може наступити через рік, через два або зараз. Адже організм зовсім по-іншому може розпорядитися.
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Також співачка розповіла, коли останній раз була в гостях у бабусі в Павлограді (Дніпропетровська область). Як повідомила артистка, вона була у родички рік або більше тому, але при цьому вона дуже сумує за нею.
Maruv запевняє, що виною довгої розлуки стала велика відстань, а у неї зараз немає часу.
"Бабусі постійно сусіди показують всі мої кліпи, концерти. Вона дуже мною пишається, мене дуже любить, і я її дуже сильно люблю", - поділилася співачка.
Анна пам'ятає, що родичка багато для неї зробила, і саме завдяки їй Корсун стала співачкою.
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