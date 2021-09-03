Певица MARUV (Анна Корсун) рассказала, планирует ли рождение ребенка

Популярная артистка уже почти 10 лет строит отношения со своим мужем, Александром, сообщает Politeka.net. Мужчина работает ее PR-менеджером.

Артистка нередко признается в любви супругу в Инстаграм, хотя и говорит, что между ними возникают конфликты на разные темы.

Несмотря на то, что пара давно уже вместе, у нее нет детей.

В своем интервью в программе «Зірковий шлях» Анна рассказала, планирует ли она ребенка.

По словам артистки, планировать в этом вопросе не стоит, ведь беременность может наступить через год, через два или сейчас. Ведь организм совсем по-другому может распорядиться.

Также певица рассказала, когда последний раз была в гостях у бабушки в Павлограде (Днепропетровская область). Как сообщила артистка, она была у родственницы год или больше назад, но при этом она очень скучает по ней.

Maruv уверяет, что виной долгой разлуки стало большое расстояние, а у нее сейчас нет времени.

"Бабушке постоянно соседи показывают все мои клипы, концерты. Она очень мной гордится, меня очень любит, и я ее очень сильно люблю", - поделилась певица.

Анна помнит, что родственница много для нее сделала, и именно благодаря ей Корсун стала певицей.

Напомним, MARUV поделилась редким фото с мужем, который сильно изменился

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