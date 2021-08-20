Українська співачка MARUV, яка зараз будує свою кар'єру в Росії, засвітилася на музичному конкурсі "Нова хвиля 2021" в Сочі

29-річна Анна Корсун (справжнє ім'я MARUV) з'явилася на червоній доріжці конкурсу в зухвалому вбранні, що стало вже традицією. Але не єдиним боді, чорною фатою і колготками в сіточку з мереживними панчохами дивувала співачка. Також користувачі коментують її зухвалу поведінку. Відповідні кадри опубліковані в Instagram, передає Politeka.net.

Так, MARUV полізла обніматися з російським "королем поп-музики" Філіпом Кіркоровим. Варто відзначити, 54-річний співак нещодавно поповнив "чорний список" Мінкульту та інформаційної політики України. СБУ прийняло рішення заборонити Кіркорову в'їзд на територію нашої країни терміном на 3 роки.

Публіка активно коментує побачене:

"Люди прокиньтеся, про що ви, в наш час не про музику і душевність на фестивалі йдеться. А культивується лик фріків. Що тут гарного"

"думала я одна з такою думкою! Що з людьми твориться! Бридко дивитися на цю вульгарність"

"я з вами в чомусь згодна, але ніхто не змушує вас це дивитися, відпишіться від таких сторінок. Дивіться канал культура, наприклад. Там зовсім інша музика"



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