Украинская певица MARUV, которая сейчас строит свою карьеру в России, засветилась на музыкальном конкурсе "Новая волна 2021" в Сочи

29-летняя Анна Корсун (настоящее имя MARUV) появилась на красной дороже конкурса в вызывающем наряде, что стало уже традицией. Но не единым боди, черной фатой и колготками в сеточку с кружевными чулками удивляла певица. Также пользователи комментируют ее дерзкое поведение. Соответствующие кадры опубликованы в Инстаграм, передает Politeka.net.

Так, MARUV полезла обниматься с российским "королем поп-музыки" Филиппом Киркоровым. Стоит отметить, 54-летний певец недавно пополнил "черный список" Минкульта и информационной политики Украины. СБУ приняло решение запретить Киркорову въезд на территорию нашей страны сроком на 3 года.

Публика активно комментирует увиденное:

"Люди очнитесь, о чем вы, в наше время не о музыке и душевности на фестивале идет речь. А культивируется лик Фриков. Что тут хорошего"

"думала я одна с таким мнением! Что с людьми творится! Мерзко смотреть на эту пошлость"

"я с вами в чем-то согласна, но никто не заставляет вас это смотреть, отпишитесь от таких страниц. Смотрите канал культура, например. Там совсем другая музыка"



Напомним, MARUV в латексе с вырезами не стала скрывать свою гордость, мужчины в восторге: "Бомбита-сеньорита"

А еще Politeka писала, Киркоров не на шутку разошелся в компании MARUV и ее горячих девочек: "Словно умом тронулся"

Также Politeka сообщала, поцелуй Поляковой с запрещенным в Украине Киркоровым наделал шума в сети: «Фу…»