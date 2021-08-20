Украинская певица MARUV, которая сейчас строит свою карьеру в России, засветилась на музыкальном конкурсе "Новая волна 2021" в Сочи
29-летняя Анна Корсун (настоящее имя MARUV) появилась на красной дороже конкурса в вызывающем наряде, что стало уже традицией. Но не единым боди, черной фатой и колготками в сеточку с кружевными чулками удивляла певица. Также пользователи комментируют ее дерзкое поведение. Соответствующие кадры опубликованы в Инстаграм, передает Politeka.net.
Так, MARUV полезла обниматься с российским "королем поп-музыки" Филиппом Киркоровым. Стоит отметить, 54-летний певец недавно пополнил "черный список" Минкульта и информационной политики Украины. СБУ приняло решение запретить Киркорову въезд на территорию нашей страны сроком на 3 года.
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Публика активно комментирует увиденное:
"Люди очнитесь, о чем вы, в наше время не о музыке и душевности на фестивале идет речь. А культивируется лик Фриков. Что тут хорошего"
"думала я одна с таким мнением! Что с людьми творится! Мерзко смотреть на эту пошлость"
"я с вами в чем-то согласна, но никто не заставляет вас это смотреть, отпишитесь от таких страниц. Смотрите канал культура, например. Там совсем другая музыка"
Напомним, MARUV в латексе с вырезами не стала скрывать свою гордость, мужчины в восторге: "Бомбита-сеньорита"
А еще Politeka писала, Киркоров не на шутку разошелся в компании MARUV и ее горячих девочек: "Словно умом тронулся"
Также Politeka сообщала, поцелуй Поляковой с запрещенным в Украине Киркоровым наделал шума в сети: «Фу…»