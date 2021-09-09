Украинская певица Ани Лорак поделилась воспоминаниями о визите в Украину

Как передает Politeka.net, недавно артистка выступила в Одессе после длительного перерыва. В Инстаграм она опубликовала ролик, посвященный этому визиту.

«Бывают такие удивительные встречи, которые навсегда оставляют след в памяти. Такими были наши концерты в Одессе. Вы прилетели из разных уголков Украины, чтобы окружить меня своей теплотой и любовью, подарив незабываемые эмоции. Мы связаны невидимой нитью под названием музыка. Я счастлива жить и творить с вами в одно время, мои особенные и бесконечно любимые зрители. До новых встреч», - обратилась к поклонникам певица.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Каролина, вы нереальная. Даже я с Баку, почувствовала эту энергию, любовь», «Это были невероятные концерты, невероятная энергетика, эмоции и долгожданная встреча с нашей DIVA. И только недавно произошло это счастливое мгновение, а мы уже скучаем», «Была 17 августа на концерте. До сих пор пересматриваю все-все видео и очень сильно скучаю», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ани Лорак уединилась с близким другом в студии: "Это настолько чудесно".

А еще Politeka сообщала, что Ани Лорак показала себя вблизи, впечатлив размером губ: «Бриллиант».

Также Politeka писала, что Ани Лорак открыто пофлиртовала с российским певцом на съемках: "Сколько между ними тепла".