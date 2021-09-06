Українська співачка Ані Лорак, яка живе і гастролює в Росії, вразила зовнішністю

Як пише Politeka.net, 42-річна співачка зробила селфі, показавши себе у всій красі. Артистка була яскраво нафарбована, а її укладка заслуговувала на окрему увагу. Співачка посміхалася, завороживши своїми великими губами. Відзначимо, що в ЗМІ не раз помічали, що Кароліна користується послугами косметолога по збільшенню губ, оскільки раніше її губи були трохи іншої форми.

"У гарному настрої починаємо насичений тиждень", - підписала фото співачка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів. Багатьох шанувальників здивували великі губи артистки.

"Кароліна, який розкішний колір волосся!", "Що з губами, чому такі великі?", "Кохана", "Ані Лорак, ти справжня богиня. Ти найкраща співачка на світі, ти просто справжній діамант і алмаз!", "Таке як у вас.. тільки посмішка, гарний настрій і позитив! Спасибі за сонце в душі, нескінченну посмішку і позитив! Ми дуже сильно любимо вас", - пишуть шанувальники.

Нагадаємо, що Ані Лорак усамітнилася в студії із зірковим другом, кадри:"це настільки чудово".

Раніше Politeka писала, що Ані Лорак похвалилася стрункими ногами в дуже короткому вбранні: фото.

A ще Politeka повідомляла, що Лорак відкрито пофліртувала з російським співаком на зйомках: "скільки тепла".