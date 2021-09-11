Звезда «Дизель шоу», украинский актер и шоумен Евгений Гашенко насмешил новым видео

Как пишет Politeka.net, своим новым видео для ТикТок юморист поделился еще и в Инстаграм. На кадрах Евгений изобразил женщину за рулем, которая куда-то очень торопится, при этом не забывает и подпевать играющей музыке. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Отметим, что в ролике звучит музыка, которую можно услышать в программе Екатерины Осадчей «Светская жизнь». Кстати имя телеведущей Гашенко указал хэштегом в своем посте.

Веселые кадры пришлись по душе пользователям Сети. Фолловеры выразили свое восхищение артистом.

«Прикольно», «Это очень смешно», «Больше похоже на то когда съел не те грибы 😂😂😂», «Классный актер», «Ахахаха, Женя это огонь 🔥🔥🔥», - написали в комментариях.

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